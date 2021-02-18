Рапота объявил об уходе с поста госсекретаря Союзного государства

https://static.news.ru/photo/f3cb5446-71c9-11eb-ad52-96000091f725_660.jpg Фото: Bonifaciy/wikipedia.org

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота сообщил, что уходит со своего поста по истечении срока полномочий.

Просто у меня же был обозначен срок, и вот он истекает. Поэтому я готовлюсь к этому. Окончательное решение будет принято в ближайшее время, — цитирует Рапоту Sputnik Беларусь.

Официального заявления о его уходе с поста госсекретаря пока нет. Рапота отметил, что на какую бы работу он ни перешёл, он всегда будет ратовать за улучшение российско-белорусских отношений.

Рапота был назначен на пост госсекретаря Союзного государства Белоруссии и России в декабре 2011 года. На этом посту он сменил своего единственного предшественника — первого госсекретаря Союзного государства Павла Бородина.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о переговорах между Москвой и Минском о новом кандидате на пост госсекретаря Союзного государства.

Как писал NEWS.ru, глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия должны расширить интеграционные вопросы по всем направлениям.