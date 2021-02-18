Рапота объявил об уходе с поста госсекретаря Союзного государства

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота сообщил, что уходит со своего поста по истечении срока полномочий.
Просто у меня же был обозначен срок, и вот он истекает. Поэтому я готовлюсь к этому. Окончательное решение будет принято в ближайшее время, — цитирует Рапоту Sputnik Беларусь.
Официального заявления о его уходе с поста госсекретаря пока нет. Рапота отметил, что на какую бы работу он ни перешёл, он всегда будет ратовать за улучшение российско-белорусских отношений.
Рапота был назначен на пост госсекретаря Союзного государства Белоруссии и России в декабре 2011 года. На этом посту он сменил своего единственного предшественника — первого госсекретаря Союзного государства Павла Бородина.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о переговорах между Москвой и Минском о новом кандидате на пост госсекретаря Союзного государства.
Как писал NEWS.ru, глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия должны расширить интеграционные вопросы по всем направлениям.