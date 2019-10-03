https://static.news.ru/photo/276345f8-e67e-11e9-9052-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/Global Look Press

Депутат Верховной Рады Украины Михаил Волынец на своей официальной странице в социальной сети выступил с обвинениями России в перекрытии поставок энергетического угля через белорусский коридор.

По его словам, теперь ситуация с наполнением складов ТЭС перед зимой станет катастрофической.

Вчера Россия перекрыла белорусский коридор поставок энергетического угля на Украину. Ситуация с наполнением угольных складов ТЭС в преддверии зимы и без того была неудовлетворительная, а теперь станет катастрофической, — пишет Волынец в Facebook.

Депутат подчёркивает, что давно призывал правительство отказаться от импорта энергии у России (которую он называет «страна-враг»). Однако Киев продолжает закупать российский уголь.

Украина, по словам парламентария, каждый месяц получала через Белоруссию до 400 тысяч т угля из РФ. Вместе с этим политик заверил, что именно в тот день, когда РЖД «заблокировала» поставки угля, на Украину начались прямые поставки электроэнергии из России.

Волынец предложил свой способ разрешения данной ситуации. Он считает, что Киеву стоит закупать уголь в Африке.

Ранее News.ru писал о том, что расходы Украины на закупку угля в 2019 году составили $1,27 млрд. Более половины этой суммы ушло на оплату ресурса из России. Эти данные обнародовала Государственная фискальная служба страны. Согласно её информации, за аналогичный период в 2018 году Украина потратила на 1,3% меньше. Кроме РФ главными продавцами угля для неё являются США и Казахстан. Всего за пять месяцев этого года Украина закупила 9,1 млн т угля.