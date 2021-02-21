Путина и Лукашенко сблизили общие беды

Встреча двух президентов, намеченная на 22 февраля в Сочи, важна именно сейчас, поскольку в экономики этих стран серьёзные коррективы внесли мировой экономический кризис, связанный с пандемией, закрытие границ и падение цен на углеводороды. Так, ВВП Белоруссии в 2020 году сократился на 1,2%, России — на 2,9%. Свою роль сыграл и белорусский внутриполитический кризис, приведший к принятию санкций западных стран против властей и некоторых предприятий республики. При отсутствии чёткого плана действий по преодолению кризисных явлений это может сказаться на экономике Белоруссии в ближайшей перспективе: уже сегодня финансовая система страны работает с определёнными напряжением.

Почти год из-за указанных проблем на высшем уровне не обсуждались вопросы углубления интеграции в рамках Союзного государства. Однако нужно отметить следующее. Во-первых, работа по интеграционным вопросам на уровне правительств и министерств не прекращалась. Премьер-министры в 2020 году встречались несколько раз. Ещё чаще встречались профильные министры двух стран. Во-вторых, в рамках Евразийского экономического союза, членами которого являются Россия и Белоруссия, были разработаны и приняты Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Повестка дня встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко официально не объявлялась. С моей точки зрения, встреча в большей степени будет иметь экономический формат. Странам необходимо восстановление экономик после пандемии, что более выгодно при расширении сотрудничества. Кроме того, вопросы углубления интеграции прорабатывались последние несколько лет и имеют высокую форму готовности. А международная обстановка вокруг Белоруссии и России только усилила тенденции на укрепление интеграции. Речь идёт не только о Союзном государстве, но и о ЕАЭС.

Лукашенко, говоря об экономической интеграции с Россией на Всебелорусском народном собрании 11 февраля, не озвучил ни одного нового предложения. По его словам, «жизненная необходимость заключается в равных условиях хозяйствования, энергопотребления, доступа к рынкам, участия в госзакупках, использования финансовых инструментов». Все эти вопросы обсуждаются уже два года в формате согласования дорожных карт развития экономической интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии.

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Как представляется, основные договорённости будут по конкретным проектам в промышленности: в машиностроении, нефтегазохимии, АПК. Особый акцент сделают на сотрудничестве в сфере инновационных производств. Напомню, что Белоруссия является четвёртым торговым партнёром России. В производственной кооперации двух стран задействовано более 8 тыс. предприятий. Эффективнее этот потенциал использовать и расширять сотрудничество, а не сокращать его. По словам вице-премьера России Юрия Борисова, «сейчас шире ставится вопрос об использовании производственных возможностей белорусской промышленности по импортозамещению тех позиций, где мы испытываем определённые трудности».

Формат сотрудничества в финансовой сфере тоже ещё обсуждается. Деловые СМИ называют несколько вариантов нового кредита в размере $3 млрд, в том числе и выделение денег из остатка средств, направленных российским правительством на строительство Белорусской АЭС.

Хотя переговоры по вопросам ТЭК продолжатся, вряд ли на этой встрече будут подписаны какие-либо соглашения в этой сфере. Во-первых, цена на нефть на 2021 год уже определена — $127 за 1 тыс. куб. м. И белорусская сторона считает её выгодной. Контракты с крупными поставщиками нефти из России также подписаны. А Белоруссия ещё в прошлом году приняла российскую формулу расчёта цены на нефть исходя из налогового манёвра в российском ТЭК.

Ряд экспертов считает, что российские экономические преференции будут зависеть от выполнения уже существующих обязательств Белоруссии, в том числе проведения конституционной реформы. Но по словам белорусского министра иностранных дел Владимира Макея, российская сторона никогда не ставила ультимативный вопрос о проведении конституционной реформы, считая, что это выбор белорусского народа. Эта тема, конечно, будет обсуждаться президентами, поскольку это первоочередная задача Белоруссии. Без данных реформ невозможно прийти к согласию в обществе. А для России важна стабильная и процветающая Белоруссия — сопредельная страна и союзное государство. Вряд ли Москва станет увязывать своё взаимодействие с республикой только с решением этого вопроса.

Не исключено, что будут обсуждаться и вопросы укрепления сотрудничества в сфере безопасности и ВТС. Белорусские военные уже не раз высказывали озабоченность активностью НАТО у своих границ. Минобороны республики сообщило о подготовке контракта с Россией на поставку систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 «Триумф» и комплексов ближнего действия «Панцирь-С». У России и Белоруссии полное совпадение интересов по защите своих границ и территорий. Поэтому постоянное взаимодействие по этим вопросам необходимо.

Таким образом, углубление экономической интеграции России и Белоруссии в сегодняшней политической и экономической ситуации очень важно. Однако ждать решения всех поставленных в договоре о Союзном государстве задач экономического сотрудничества не стоит, поскольку решение ряда вопросов, например, в сфере ТЭК, по объективным причинам на данном этапе невозможно. Нынешняя встреча президентов станет лишь шагом на пути углубления интеграции.

Елена Кузьмина, эксперт клуба «Валдай», заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН