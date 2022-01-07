Путин провёл ряд переговоров с коллегами по ОДКБ по ситуации в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин 6 и 7 января провёл несколько телефонных разговоров с главами стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Переговоры также велись с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсуждали ситуацию в республике.

Вчера и сегодня президент Путин провёл целый ряд телефонных разговоров с руководителями стран — членов ОДКБ. Состоялись разговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении, — рассказал представитель Кремля.

Он добавил, что в разговоре с главой Казахстана обсуждалась обстановка в республике и совместные действия в рамках действий сил ОДКБ для борьбы с «международным терроризмом» и обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана.

Ход выполнения операции по переброске в Казахстан миротворческих сил ОДКБ Путину в постоянном режиме докладывает министр обороны РФ Сергей Шойгу, отметил Песков.

Ранее Токаев выразил благодарность Путину за оперативную реакцию на его обращение по поводу отправки в республику миротворческого контингента. Он также поблагодарил за поддержку премьер-министра Армении и президентов стран — участников ОДКБ.

Также стало известно, что руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. В состав миротворческих сил РФ входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все имеют боевой опыт.