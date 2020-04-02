Путин поздравил Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии

Российский президент Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко телеграмму, в которой поздравил его с Днём единения народов России и Белоруссии.
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Реализуются взаимовыгодные совместные проекты, осуществляется координация внешней и оборонной политики, — говорится в телеграмме.
Кроме того, Путин заявил, что благодаря накопленному опыту Москва и Минск смогут найти решения даже в самых сложных ситуациях.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко направил своему российскому коллеге поздравления с Днём единения народов двух стран.
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