Путин поздравил Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/3e75a006-74b3-11ea-86d5-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко телеграмму, в которой поздравил его с Днём единения народов России и Белоруссии.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Кремля. В телеграмме российский лидер отметил, что с момента подписания Договора о создании Союзного государства прошло уже более чем два десятка лет, и за это время страны наладили интеграционные механизмы и упрочили сотрудничество в различных сферах.

Реализуются взаимовыгодные совместные проекты, осуществляется координация внешней и оборонной политики, — говорится в телеграмме.

Кроме того, Путин заявил, что благодаря накопленному опыту Москва и Минск смогут найти решения даже в самых сложных ситуациях.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко направил своему российскому коллеге поздравления с Днём единения народов двух стран.