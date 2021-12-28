Путин поблагодарил Назарбаева за идею создания ЕАЭС

Президент России Владимир Путин провёл встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и поблагодарил его за идею создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Российский лидер отметил, что в сложных условиях пандемии действующие в рамках организации механизмы работают эффективно, передаёт РИА Новости.

Должен сказать, что всегда с коллегами, когда собираемся, практически по любому вопросу развития ЕврАзЭС вспоминаем, что эта идея принадлежит вам. И мы все вам очень благодарны за то, что вы выступили инициатором этого союза, — сказал Путин.

Он также поблагодарил Назарбаева за приезд в Россию и напомнил о сотрудничестве двух стран. По словам Путина, в сложный период начала пандемии в прошлом году удалось не допустить серьёзного спада экономики (4%), а в этом году рост составил уже более 30%.

В свою очередь Назарбаев подчеркнул, что Казахстан и Россия выстроили образцовые отношения. Он также высказался за расширение наблюдателей и членов ЕАЭС.

Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург вечером 27 декабря для участия в неформальном саммите глав стран СНГ. Участие в мероприятии также примут лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Они подведут итоги председательства Белоруссии в СНГ в 2021 году, обсудят актуальные проблемы и дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран — участниц сообщества.

Ранее сообщалось, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко на 29 декабря запланирована встреча с Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.