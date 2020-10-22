Алиев не получал от Путина приглашения в Москву для обсуждения Карабаха

https://static.news.ru/photo/fc7fc4f0-1463-11eb-b644-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев и Владимир Путин (архивное фото) Фото: kremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что не получал от российского коллеги Владимира Путина приглашения приехать в Москву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.

Говоря о возможности посетить российскую столицу, если приглашение последует, он отметил, что много раз ездил в Москву по приглашению Путина.

Порой совершал несколько визитов за год. Так что эти контакты на высоком уровне между странами — партнёрами и соседями — привычное дело, — подчеркнул он.

Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста японской газеты Nikkei.

Ранее NEWS.ru писал, что в Баку допускают введение в Карабах миротворцев и наблюдателей. Однако, по словам Алиева, Азербайджан выдвинет свои условия их присутствия в регионе. В частности, если Армения выведет оттуда свои войска.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.