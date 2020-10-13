Пушков назвал главную цель ультиматума Тихановской к властям Белоруссии

https://static.news.ru/photo/950d31d2-0d73-11eb-8a43-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago-images.de/Global Look Press

Российский сенатор и журналист Алексей Пушков оценил ультиматум экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая дала властям время на его исполнение до 25 октября.

Пушков считает, что женщина хочет побудить власти Европы к жёстким действиям в отношении белорусского президента. Сенатор заявил, что действия Тихановской выглядят как жест отчаяния или пиар-акция.

Ясно, что Лукашенко не уйдёт, а оппозиция не в том положении, чтобы ставить ультиматумы. Но главная цель такого шага — добиться обострения и побудить Европу к жёстким мерам в отношении Лукашенко, — приводит слова Пушкова издание «Вечерняя Москва».

Бывший кандидат на пост главы Белоруссии потребовала у Лукашенко уйти в отставку, полностью прекратить насилие на улицах, а также освободить всех политзаключённых. Тихановская пригрозила политику национальной забастовкой «всех предприятий, блокировкой всех дорог, а также обвалом продаж в государственных магазинах» с 26 октября.

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NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Алексей Журавлёв назвал требования Тихановской политическим терроризмом.

В белорусской столице и других городах страны уже третий месяц не прекращаются акции протеста. Их участники считают, что на выборах президента победу одержала Тихановская, а не Лукашенко. Протестующие убеждены, что выборы были сфальсифицированы.