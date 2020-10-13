В Госдуме РФ назвали ультиматум Тихановской политическим терроризмом

Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, который закрепляет место кабмина в системе публичной власти, сроки и порядок его формирования, полномочия в различных сферах, а также ограничения для его членов и их семей. Проект Федерального конституционного закона «О Правительстве РФ», направленный на реализацию новых положений Конституции, поддержали 349 депутатов, один проголосовал против, двое воздержались.

Законопроектом устанавливается новый порядок назначения на должность членов Правительства, предусматривающий усиление роли парламента, — сообщили в пресс-службе Госдумы. Согласно законопроекту, президент будет назначать председателя правительства, его замов и федеральных министров...