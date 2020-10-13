В Госдуме РФ назвали ультиматум Тихановской политическим терроризмом

Российский депутат Алексей Журавлёв считает ультиматум, который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула президенту страны Александру Лукашенко, актом политического терроризма.
Когда хочешь поставить противнику шах и мат, а на самом деле просто портишь воздух. Впрочем, если серьёзно, это уже натуральный политический терроризм, — написал он в Facebook.
Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель оппозиции Светлана Тихановская объявила срок так называемого «Народного Ультиматума» Александру Лукашенко. По её словам, у президента страны есть 13 дней на то, чтобы уйти с поста, прекратить насилие на улицах и освободить всех политических заключённых.
В белорусской столице и в других городах уже третий месяц не прекращаются акции протестов. Их участники считают, что Александр Лукашенко выиграл последние президентские выборы лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.