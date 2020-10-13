Тихановская поставила ультиматум Лукашенко

Александр Лукашенко назвал протестующих в Минске «мордоворотами», которым платят деньги за участие в митингах. Заработанное на демонстрациях, считает президент, белорусы тратят в ресторанах.

Такое мнение президент Белоруссии высказал на встрече с сотрудниками консервного завода в Толочинском районе. Он отметил, что если бы в столице были такие же люди, как эти работники, то страна...