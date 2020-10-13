Тихановская поставила ультиматум Лукашенко

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская объявила срок так называемого «Народного Ультиматума» Александру Лукашенко. К 25 октября он и его подчинённые должны выполнить три условия.
У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:1. Лукашенко должен объявить об уходе. 2. Насилие на улицах должно остановиться полностью. 3. Все политзаключённые должны быть освобождены, — говорится в заявлении политика.
В противном случае с 26 октября начнётся национальная забастовка «всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».
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