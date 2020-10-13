Лукашенко: заработанные на протестах деньги митингующие тратят на рестораны

https://static.news.ru/photo/6c78473c-0d3e-11eb-9788-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Лукашенко назвал протестующих в Минске «мордоворотами», которым платят деньги за участие в митингах. Заработанное на демонстрациях, считает президент, белорусы тратят в ресторанах.

Такое мнение президент Белоруссии высказал на встрече с сотрудниками консервного завода в Толочинском районе. Он отметил, что если бы в столице были такие же люди, как эти работники, то страна была бы самой богатой.

Если бы у нас и в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были. А так те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят. Им заплатят какие-то деньги, они походили-походили, а потом в 5-6 часов бегут в кафе или ресторан, чтобы их потратить, — приводит БелТА слова Лукашенко.

В белорусской столице и в других городах уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности в США.

Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В воскресенье, 11 октября, силовики задержали более 300 человек. Против митингующих применялись светошумовые гранаты и водомёты, писал NEWS.ru.