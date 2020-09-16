Лукашенко: сценарий протестов в Белоруссии на Западе готовили 10 лет

https://static.news.ru/photo/b1d9585e-f81a-11ea-aaf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешний сценарий протестов в республике на Западе готовили десять лет. Этим занимались США и их «сателлиты».

Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина, — сказал он.

По его словам, за полгода до президентских выборов технологии дестабилизации были обкатаны на выборах в парламент.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности в Литве, Польше и на Украине. Эти страны, убеждён глава государства, хотят захватить и развалить Белоруссию. Для противодействия иностранному вмешательству он запросил помощи у России и лично у президента Владимира Путина. Европейские государства отрицают намерения по захвату Белоруссии.

Ранее сегодня директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США сыграли ключевую роль в подготовке антиправительственных протестов в Белоруссии. По его данным, Вашингтон направил 20 млн долларов, на которые осуществлялось формирование сети независимых блогеров и подготовка активистов к проведению уличных акций. Наиболее перспективные, по словам Нарышкина, проходили обучение в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались «опытные американские инструкторы по ненасильственным протестам».

Ранее член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что КС ожидает получить от $3 до $4 млрд от Евросоюза на демократизацию республики, писал NEWS.ru.