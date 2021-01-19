Пушилин: ДНР готова провести референдум о самоопределении

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что он готов организовать повторный референдум о самоопределении.

Он отметил, что готовность задействовать «механизм прямой демократии» была сигналом региона мировому сообществу.

Мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году, — сказал он.

Ранее внешнеполитическое ведомство республики обратилось к Совету Безопасности ООН с предложением провести референдум, который получит статус международно признанного. Так весь мир сможет сам узнать о желаниях народа ДНР, пишет РИА Новости.

Пушилин готов пригласить на этот референдум наблюдателей из любых стран.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году из-за государственного переворота, который учинили проевропейские радикальные группы в Киеве. Регион отказался признавать власть, которая пришла на смену администрации Виктора Януковича.

В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО) против собственного народа. Конфликт перешёл в горячую фазу. По данным ООН, в нём погибли 13 тысяч человек за всё время.

Ранее NEWS.ru писал, что Зеленский солгал Мергель о соблюдении перемирия. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о соблюдении Киевом перемирия в Донбассе, которое он сделал в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, не соответствует реальному положению дел в регионе, сообщили представители самопровозглашённых республик Донбасса.