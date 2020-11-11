Протестующие у здания парламента Армении расходятся по домам

https://static.news.ru/photo/d583d9ac-2441-11eb-a8ab-fa163e074e61_660.jpg Арцвик Минасян Фото: facebook.com/minasyan.artsvik

Член партии «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян попросил протестующих у здания парламента Армении в Ереване разойтись по домам и ждать дальнейших указаний.

Идите домой, спасибо. Мы в офис едем и будем работать, завтра снова собираемся, — цитирует Минасяна радио Sputnik.

Демонстранты недовольны соглашением по Нагорному Карабаху, которое премьер-министр страны Никол Пашинян подписал совместно с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 10 ноября. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Протестующие требуют отставки армянского премьера. Во время митинга были слышны крики «Никол — предатель».

Оппозиция хочет провести внеочередное заседание парламента и собирает для этого подписи. Планируется обсудить правомерность действий Пашиняна, а также выдвинуть вотум недоверия политику.

Ранее премьер Армении заявил, что был вынужден подписать соглашение по Карабаху, иначе произошел бы коллапс. Политик подчеркнул, что в случае продолжения военных действий могли бы пасть несколько городов, в числе которых Степанакерт, Мартуни и Аскеран, писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.