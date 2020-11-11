Парламент Армении на внеочередном заседании рассмотрит отставку Пашиняна

https://static.news.ru/photo/8b6f2cd4-242f-11eb-b372-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента, на котором планируется обсудить правомерность действий премьер-министра страны Никола Пашиняна при подписании заявления по Карабаху, инициировала оппозиционная партия «Просвещённая Армения».

Партия «Просвещенная Армения» инициировала сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента, в ходе которого будет обсуждаться вопрос о правомерности действий премьер-министра Никола Пашиняна при подписании трёхстороннего заявления по Карабаху, — сказано в заявлении, которое приводит Sputnik Армения.

На этом заседании парламентарии также рассмотрят вопрос, связанный с ситуацией в стране после решения властей по Карабаху, а также пути выхода из неё.

Чтобы провести это заседание, согласно конституции Армении, нужны подписи 33 депутатов. Чтобы обеспечить кворум, нужны 67 подписей.

Таким образом, в активе инициаторов заседания «Просвещённой Армении» 17 мандатов, у фракции «Процветающая Армения» 26 мандатов. Для кворума этого недостаточно. Чтобы он состоялся, проголосовать должны депутаты из блока Пашиняна «Мой шаг».

Как писал NEWS.ru, митингующие в Ереване выдвинули Пашиняну ультиматум. Протестующие требуют его добровольной отставки.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.