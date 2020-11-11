Митингующие в Ереване выдвинули Пашиняну ультиматум

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Участники протестов в Ереване выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение с Азербайджаном и Россией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Они дали Пашиняну время до полуночи для добровольной отставки.

Участники акции протеста предоставили Николу Пашиняну пять с половиной часов для добровольной отставки, — сообщает Telegram-канал Sputnik-Армения.

11 ноября оппозиционеры собрались у здания парламента Армении и на площади Свободы, скандируя «Никол — предатель». Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» заявил о создании комитета национального спасения.

Как писал NEWS.ru, в центре Еревана сотрудники правоохранительных органов задержали 129 участников акций протестов, выступающих против сделки по Карабаху. В общей сложности на площадь Свободы в центре города пришли на митинг представители 17 политических партий. Участники демонстраций требуют отставки правительства Никола Пашиняна, принявшего, по их мнению, соглашение на недопустимых условиях.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.