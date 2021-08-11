Протасевич объяснил участие в протестах фразой «чересчур верил»
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
16:44, 11 августа 2021
Роман ПротасевичФото: facebook.com/pr0tez/GLOBAL LOOK PRESS
Читайте нас в Google Новости
Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич признал свою причастность к попытке совершить государственный переворот в Белоруссии. Он объяснил своё участие в протестах фразой о том, что «верил в какие-то идеалы». Об этом Протасевич рассказал в интервью RT.
Он подчеркнул, что искренне верил в то, что делал.
Я действительно во многих моментах был, наверное, даже чересчур идейным и чересчур верил в какие-то идеалы. Которых, к сожалению, в реальной жизни гораздо меньше, чем я думал, — сказал Протасевич.
Также он заявил о возможном участии польских политиков в работе Telegram-канала NEXTA.
Самолёт Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска 23 мая после фейкового сообщения о бомбе. Бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу сняли с рейса и арестовали. Оппозиционера обвинили в организации массовых беспорядков. Он признал вину и начал активно сотрудничать со следствием. Кроме того, Протасевич дал интервью журналисту государственного телеканала и провёл пресс-конференцию, где подробно рассказал «о кухне» белорусской оппозиции.
Ранее Протасевич заявил, что бывший кандидат на пост президента Светлана Тихановская непричастна к попытке государственного переворота в Белоруссии.