Протасевич заявил о невиновности Тихановской в попытке переворота

Бывший кандидат на пост президента Светлана Тихановская не причастна к попытке государственного переворота в Белоруссии, сказал основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, сообщает Sputnik Беларусь.

Арестованный в Белоруссии оппозиционер Роман Протасевич заявил, что никогда не утверждал о намерениях Тихановской насильственно сменить власть в стране. Журналист утверждает, что лидер белорусской оппозиции знала о подготовке к массовым акциям в Минске, которые прошли после президентских выборов. Сторонники оппозиции вышли на улицы с протестами 16 августа против результатов голосования, по итогам которого президентом был выбран Александр Лукашенко.

Я действительно знал многих из них. В принципе, этот военный заговор, переворот, планировался не структурами Тихановской, не самой Тихановской, не её представителями, — отметил Протасевич.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о раскрытии реальных целей оппозиции. Белорусский лидер указал на желание противников власти в первую очередь расшатать ситуацию в стране ради своих политических интересов. Также Минск неоднократно отмечал участие Запада в координации действий протестующих. В ходе оперативных мероприятий белорусских силовиков был задержан ряд подозреваемых в подготовке убийств журналистов. Сама оппозиционный лидер не признала итоги выборов и переехала в США, где представители государственного департамента заявили о поддержке белорусской оппозиции.