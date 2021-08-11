Протасевич рассказал о роли польских политиков в работе NEXTA

Роман Протасевич заявил о возможном участии польских политиков в работе Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистской организацией. Об этом он рассказал в интервью RT.

По его словам, он пару раз видел «каких-то мужиков в костюмах», но не отвлекался на них, так как был занят «реальной работой».

У меня не было времени ходить и встречаться там с политиками или договариваться о какой-либо помощи, договариваться о поддержке, — сказал Протасевич.

Он также отметил, что не знает, куда ходил основатель NEXTA Степан Путило, о чём он мог договариваться и на какие гранты подписывался.

По словам Протасевича, зарплату ему ежемесячно платил сам Путило.

Где-то, наверное, в диапазоне от $1200 до $1500, — уточнил он.

Комментируя состояние Софьи Сапеги, которая также была задержана в аэропорту в Минске, Протасевич отметил, что у неё сейчас всё отлично. Он добавил, что ей, безусловно, тяжело, так как у девушки не было политических интересов до их знакомства.

Ранее Софья Сапега заявила о возможной причастности к вынужденной посадке самолёта Ryanair людей из окружения основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.