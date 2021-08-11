Сапега назвала причастных к посадке самолета Ryanair

Задержанная в аэропорту Минска россиянка Софья Сапега заявила о возможной причастности к вынужденной посадке самолёта Ryanair людей из окружения основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, вместе с которым они летели из Афин в Вильнюс. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По словам девушки, она «всегда была далека от политических разборок» и поэтому не хотела бы делать какие-либо предположения. Однако, как она заявила, из разговоров с Романом был сделан вывод, что в посадке самолёта замешан именно его рабочий коллектив.

Сапега рассказала, что сотрудников КГБ Белоруссии на борту с ними не было, тем самым она опровергла имеющуюся версию о задержании Протасевича ещё до посадки в Минске.

Никакие сотрудники КГБ в самолёте ничего с нами не делали, их не было. Также не было никакой драки, — объяснила девушка.

По её мнению, белорусские спецслужбы также не причастны к посадке самолёта.

Ранее белорусские власти сообщили о готовности к международному расследованию инцидента с самолётом ирландской компании Ryanair. К нему приглашены в том числе и США. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на пресс-конференции «Большой разговор».

Инцидент с бортом Ryanair произошёл 23 мая. После фейкового сообщения о бомбе самолёт экстренно приземлился в Минске. На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также его девушка — россиянка София Сапега. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Оппозиционер был обвинён в организации массовых беспорядков. Он признал вину и начал активно сотрудничать со следствием.