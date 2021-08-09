В Белоруссии захотели открыто расследовать инцидент с Ryanair

Власти Белоруссии готовы к международному расследованию инцидента с самолётом ирландской компании Ryanair. К нему приглашены в том числе и США. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на пресс-конференции «Большой разговор».

По Ryanair <...> так мы же открыты для расследования, чего же вы не приехали расследовать? Мы же американцев пригласили. Факты на стол, руки на стол, — сообщил Лукашенко.

По его словам, представители других стран не едут в Белоруссию для расследования инцидента, потому что «все факты у вас на руках и вы видите, не бьёт, получается».

Ранее латвийская прокуратура возбудила уголовное дело по статье о преступлениях против свободы, чести и свободы личности по самолёту Ryanair. Полиция страны пришла к выводу о необходимости начать уголовное расследование. Юридическим основанием для старта стало то, что на борту находились двое граждан Латвии.

Инцидент с бортом Ryanair произошёл 23 мая. После фейкового сообщения о бомбе самолёт экстренно приземлился в Минске. На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также его девушка — россиянка София Сапега. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Оппозиционер был обвинён в организации массовых беспорядков. Он признал вину и начал активно сотрудничать со следствием.

Западные страны считают, что посадка самолёта была операцией белорусских спецслужб для того, чтобы задержать Протасевича. После этого в Европе приняли решение не принимать воздушные машины из республики, а также ввели запрет на полёты своих авиакомпаний над территорией страны. Против властей Белоруссии были введены санкции.

Лукашенко заявил, что Польша и Литва «заказали» Протасевича, а Минск теперь вынужден его защищать. Политик добавил, что не рад появлению оппозиционера в Белоруссии. По его словам, сейчас власть несёт ответственность за основателя NEXTA.