В Латвии возбудили дело после посадки самолёта Ryanair в Минске

Прокуратура Латвии возбудила уголовное дело по статье о преступлениях против свободы, чести и свободы личности по факту инцидента с посадкой самолёта Ryanair в Минске. Об этом сообщает латвийское агентство LETA.

Латвийская полиция начала расследовать этот инцидент. Следователи пришли к выводу о необходимости начать уголовное преследование.

В конце мая полиция начала ведомственное расследование, но позже было принято решение начать уголовный процесс, — заявил представитель латвийской полиции Симону Гравите.

Юридическим основанием для начала разбирательства послужило то, что на борту находилось двое граждан Латвии. В отношении кого возбуждено уголовное дело, не уточняется.

Самолёт Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска 23 мая после фейкового сообщения о бомбе. Бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу сняли с рейса и арестовали. Оппозиционера обвинили в организации массовых беспорядков. Он признал вину и начал активно сотрудничать со следствием. Кроме того, Протасевич дал интервью журналисту государственного телеканала и провёл пресс-конференцию, где подробно рассказал «о кухне» белорусской оппозиции.

Ранее бывший кандидат на пост главы Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к генеральному директору ирландской авиакомпании Ryanair Майклу О’Лири с просьбой поддержать международный иск против властей республики.