Лукашенко обвинил Запад в «заказе» Протасевича

Литва и Польша «заказали» белорусского оппозиционера, основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, и теперь Минск вынужден его защищать. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции «Большой разговор».

Глава республики отметил, что не рад появлению Протасевича в Белоруссии.

Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Потому что они его заказали, — сказал Лукашенко.

Президент республики добавил, что сейчас Протасевича «надо защищать». Он подчеркнул, что «несёт ответственность» за оппозиционера.

Самолёт Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска 23 мая после фейкового сообщения о бомбе. Бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу сняли с рейса и арестовали. Оппозиционера обвинили в организации массовых беспорядков. Он признал вину и начал активно сотрудничать со следствием. Кроме того, Протасевич дал интервью журналисту государственного телеканала и провёл пресс-конференцию, где подробно рассказал «о кухне» белорусской оппозиции.

Ранее Протасевич заявил, что бывший кандидат на пост президента Светлана Тихановская не причастна к попытке государственного переворота в Белоруссии.