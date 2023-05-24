Протасевич объяснил свое решение сотрудничать с властями Белоруссии Экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что его «свои и сдали»

Фото: Наталья Таланова/ТАСС

Роман Протасевич, бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA, который был признан террористической организацией в Белоруссии, в эфире телеканала «Беларусь 1» объяснил свое решение сотрудничать с властями республики. Он заявил, что это было внутренним решением о том, что пора отойти от продвижения пустых лозунгов.

Это такое внутренне принятое решение о том, что пора от всего этого отходить, потому что это за собой ничего не несет, кроме каких-то лозунгов. Говорили лично мне: протесты необходимо делать, нам нужна картинка. Не будет картинки, не будет санкций, не будет международного давления. Рома, делай! Когда это идет уже вот так, то, безусловно, это говорит о том, что уже все пошло не по плану, — заявил Протасевич.

Он также признал, что его предали его собственные люди. Несмотря на злость и ненависть, которые он испытывал по отношению к некоторым людям, Протасевич сказал, что это время прошло и нужно идти вперед, не накапливая злобу. Он выразил уверенность, что жизнь сама расставит все по своим местам.

Ранее сообщалось, что приговоренный к восьми годам колонии экс-главред Протасевич помилован. Еще двое фигурантов дела Ян Рудик и Степан Путило были заочно приговорены к 19 и 20 годам колонии соответственно. Все трое фигурантов участвовали в координации массовых протестов в 2020 году в Белоруссии, которые начались сразу после объявления результатов президентских выборов.