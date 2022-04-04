«Проект века»: Казахстан возвращает Малый Арал в прежние берега

В Аральском море почти вдвое увеличился объем воды: с 15,6 до 27,1 кубокилометра, сообщило Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана. Спасение Арала экологи назвали «проектом века», под которым подразумевается регулирование русла реки Сырдарья, возведение комплекса сооружений «Айтек», Кокаральской плотины, отделяющей северную часть моря от южной. Появилась надежда, что северная часть, или Малый Арал, как её ещё называют, в ближайшие десятилетия вернётся в свой прежний контур, дойдя до некогда портового города Аральска . О попытках возрождения пересохшего моря — в материале NEWS.ru.

Как море от людей сбежало

Ещё в 1960-е годы Арал считался четвёртым по величине морем мира площадью около 70 тысяч квадратных километров. Бессточный солёный водоём между Казахстаном и Каракалпакией, входящей на правах республики в Узбекистан, некогда простирался на 430 километров в длину и на 234 километров в ширину. Здесь обитали 34 вида рыб, из них 24 — промысловые. На казахском и узбекском берегах работали по пять рыбозаводов и одному рыбоконсервному комбинату.

Еще в 1930-е годы советская власть развернула в Средней Азии масштабное строительство оросительных каналов, и через три десятилетия оно набрало темпы. Стране нужен был хлопок, а для его выращивания требовалась вода. Именно тогда Аральское море стало мелеть с пугающей быстротой — его уровень понижался примерно на 80–90 сантиментов в год.

Арал снабжали водой две реки — Амударья и Сырдарья. Как объясняют специалисты, из них стали перемещать воду на хлопковые плантации по прорытым каналам, построенным не всегда качественно. Чуть ли не половина воды либо вытекала, либо испарялась — и это в регионе, традиционно страдающем от её нехватки. Ко всему прочему добавились и козни природы — вода покидает сам Арал по климатическим условиям. Местные жители не без намёков на мистику рассказывают, что Арал уже уходил от людей, но потом внезапно возвращался. Как считает заместитель директора Института океанологии РАН Петр Завьялов, «в тысячелетней истории моря были периоды, когда оно высыхало до нынешнего уровня, а потом снова возвращалось в прежние берега». Но, судя по всему, во второй половине 20 века четвёртое по величине озеро мира решило уйти надолго.

Аральское море наглядно стало исчезать с мировой карты с конца 1960-х. Портовый город Аральск, выгодно отличавшийся уровнем жизни, стал погружаться в бедность. Его население, прежде занятое в рыболовстве и на переработке рыбы, сократилось к началу XXI века более чем вдвое. И сейчас молодёжь покидает родные места, не веря в скорое возрождение. Хотя казахские экологи утверждают, что благодаря предпринятым мерам море уже приближается к Аральску — до него осталось около тридцати километров. А ведь ещё четверть века назад море находилось в шестидесяти километрах от города.

Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Малый Арал возвращается

Спасением Аральского моря казахстанские власти озаботились с начала XXI века. Масштабный проект получил название «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (РРССАМ)». Как сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев, выполнение первой фазы проекта позволило увеличить пропускную способность русла Сырдарьи с 350 до 700 кубометров в секунду, объем воды в море увеличился на 11,5 кубических километра.

В 2005 году Казахстан построил Кокаральскую плотину, которая поделила море на две части. Строительство гидротехнических сооружений позволяет удерживать весь сток реки Сырдарья в пределах северной части Аральского моря, рассказал NEWS.ru Петр Завьялов.

Благодаря этому уровень воды в Малом Арале существенно повышался, уменьшилась её солёность, что благотворно влияет на экосистему северной части моря. Но эта часть Арала — небольшая часть всего моря, гораздо меньшая, чем южная, которая продолжает уменьшаться. Более того, Большой Арал стал исчезать быстрее из-за предпринимаемых мер по спасению Малого — дамба полностью перекрыла поступление сюда воды из северной части, — отметил собеседник интернет-издания.

По словам Петра Завьялова, у Казахстана существует проект по поднятию плотины на несколько метров, после чего уровень воды в северной части станет еще выше. В этом случае вода может дойти и до Аральска, вернув в него полноценную жизнь. Но произойдёт это не ранее чем через десяток лет и то при условии выполнения всего задуманного, пояснил эколог.

Будущее Малого Арала зависит от четырёх государств региона — помимо Казахстана, Узбекистана ещё и от Таджикистана и Киргизии, убеждён заведующий кафедрой географии Нукусского пединститута Абулгазы Курбаниязов.

Надо договориться рачительно использовать воды Сырдарьи, которая начинается в Ферганской долине. Эта долина поделена между Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном. Всем нужна вода, везде прорыли для орошения арыки, в жаркое время года вода из них испаряется. Но несколько облегчает ситуацию, что хозяйств стало меньше, чем раньше, большие участки земли не используются. Хлопковый бум пришёлся на середину 1970-х, когда Сырдарья вообще перестала доходить до Аральского моря, — рассказал географ.

Чтобы уровень Малого Арала не опускался, необходимо как можно быстрее переходить к реализации второго этапа проекта РРССАМ, считает заведующий Аральского опорного пункта филиала казахстанского Научно-производственного центра рыбного хозяйства Нурлан Самбаев.

По каким-то непонятным для нас, специалистов, причинам переход ко второму этапу, получившему название РРССАМ-2, затягивается. Возможно, медлит с финансированием Всемирный банк реконструкции и развития, который спонсирует этот проект. В случае его успешной реализации вода до Аральска дойдёт быстрее, а пока наметилась плохая тенденция — в последний год уровень Малого Арала стал несколько падать, — считает собеседник интернет-издания.

РРССАМ-2 включает в себя целый комплекс проектов: восстановление левобережного шлюза-регулятора Кызылординского гидроузла, спрямление русла реки Сырдарья на участках Корганша и Турумбет, строительство защитных дамб в Казалинском и Кармакшинском районах, автодорожного моста около поселка Бирлик, восстановление Камышлыбашской и Акшатауской озерных систем в Аральском районе, реконструкция и расширение выростных прудов на участке Тастак Камышлыбашского рыбопитомника, но главное — координация деятельности в водной сфере всех стран Средней Азии.

Daniel Kreher/imageBROKER.com/Global Look Press

Обречённость Большого Арала

Собеседники NEWS.ru не скрывали: речь сегодня идёт только о спасении северной части Аральского моря. У Большого моря, как ещё называют южную часть, перспектив нет. Узбекистан, на территории которого располагался Большой Арал, пытался спасти его с помощью канала Каспий — Аральское море, но намерения затормозились на стадии проектирования.

В целом это нереальный проект. Каспий находится ниже Арала примерно на 40 километров. Воду фактически надо поднимать — это очень дорого, — рассказал NEWS.ru Абулгазы Курбаниязов. — Ещё Узбекистан планировал построить судоходный канал из Каспия в Амударью, но тоже не получилось, не только из-за дороговизны. Проблема обнаружилась с Каспием — его уровень в последние годы упал на три метра!

Большой Арал заболачивается, повышается солёность его воды. Это происходит потому, что вода фактически сюда не поступает.

В этих условиях, полагают экологи, все силы следует бросить на спасение Малого Арала. Казахстанские власти демонстрируют решимость довести до конца проект по его возрождению. Возможно, не хватает средств для выполнения намеченного в срок. Но местные руководители уверены: даже большие затраты в перспективе окупаемы — Арал вернёт в регион рыбный промысел. Казахстан не скрывает, что рыба для него важнее хлопка, забирающего у моря воду. А там, где оживает жизнь, развитие постепенно получат и другие отрасли, включая туризм, рекреацию, сельское хозяйство.