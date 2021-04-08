Признание Роберта Кочаряна

Роберт Кочарян неожиданно для многих получил популярную телевизионную трибуну — выступил в вечернем шоу Владимира Познера. Передача эта знаковая, популярная в среде российской столичной интеллигенции и считается определённой информационной «отдушиной», позволяющей делать в позднем телеэфире заявления, которые иногда в чём-то расходятся с официальной кремлевской позицией. Иными словами, эти программы ещё и тест для общественного мнения России.

Роберт Кочарян pozneronline.ru

Вот и на этот раз экс-президент Кочарян, проведший немало месяцев в тюрьме и освобождённый в том числе и по причине давления Москвы, позволил себе некоторые тезисы, которые вряд ли повысили бы его популярность в родной Армении. Но отражают точку зрения так называемого карабахского политического клана, к которому принадлежит Кочарян и который оказался отодвинутым от власти в результате очередной бархатной революции.

Роберт Кочарян Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

И, видимо, экс-президенту было важно, чтобы его услышали и поняли именно в России, учитывая, что и его дальнейшая судьба во многом зависит от сохранения им добрых личных отношений, прежде всего, с Владимиром Путиным, который называл Кочаряна среди своих близких друзей. И, видимо, на дальнейшую поддержку Кремля Кочарян рассчитывает и впредь, поскольку снятые с него обвинения в попытке свержения конституционного строя позволят ему надеяться и на продолжение политической карьеры.

Вот только нужен ли нынешний Кочарян современной Армении, раздираемой серьёзными противоречиями, вопрос довольно сложный. Во всяком случае, его заявление о том, что сейчас Армения и её армия не готовы к возобновлению войны в Нагорном Карабахе и тем более к реваншу, заставляют задуматься.

Вряд ли Кочарян относится к «голубям» и его «пока» отражает не стремление к завершению никому не нужного конфликта вокруг международно признанной части территории Азербайджана. А, скорее, желание выиграть время и исправить, как многие в Ереване считают, стратегические ошибки, допущенные Николом Пашиняном. К тому же де-факто Кочарян признал, что НКР — это не какое-то отдельное, хотя никем не признанное, в то числе и самой Арменией, государство, а земли реально занятые в недавнем прошлом армянскими силами, которые пока не готовы возобновить активные боевые действия.

Словом, не прозвучало в его словах и однозначной поддержки российских мирных инициатив, благодаря которым закончилось бессмысленное, никому не нужное кровопролитие. Вряд ли сейчас Армении, сталкивающейся с великим множеством проблем, включая и расколотое гражданское общество, нужно возвращение в активную политику деятеля, допускающего саму мысль о военном реванше. Тем более вызывают большое недоумение его слова о том, что «несправедливый мир не может быть вечным». А это уже откровенная «мина» под всей системой мирного урегулирования. Уж не аналогию ли с Версальским миром пытался провести Роберт Кочарян. Во всяком случае, думается, его интервью дало немалую пищу и для российских аналитиков. И выводы будут сделаны.