Примерно 100 рабочих БелАЗа ведут переговоры с руководством завода

https://static.news.ru/photo/eb73171c-e05a-11ea-9542-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Шапецька/wikimedia.org

Около сотни рабочих Белорусского автомобильного завода, на котором после выборов была организована забастовка, ведут переговоры с руководством. Остальные сотрудники находятся на производстве. Об этом сообщили представители пресс-службы завода.

Ранее сообщалось, что в стране объявлена трудовая забастовка, в которой приняли участие работники БелАЗа, МАЗа и ряда других предприятий. Работники настаивали на отставке действующей власти, проведении честных выборов, освобождении политзаключённых, прекращения насилия. Также сотрудники БелАЗа требовали вывода силовиков из Жодино — города, где находится предприятие.

Позднее руководство завода опровергло информацию о забастовке. В настоящее время, как отметили в пресс-службе, производство находится в работе.

Небольшое число рабочих, около сотни человек, разговаривает с руководством. Они отвечают на вопросы. Остальные 9,9 тыс. на рабочих местах, — передаёт ТАСС сообщение от пресс-службы предприятия.

С 9 августа в Белоруссии проходят несанкционированные акции протеста. Демонстранты недовольны итогами президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Силовики разгоняют протестующих с помощью слезоточивого газа, резиновых пуль и других спецсредств. В стычках пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч митингующих.

Ранее NEWS.ru писал, что на забастовку на БелАЗе отреагировал российский музыкант и политик Сергей Шнуров. Он написал стихотворение, в котором в качестве причины акции назвал проблемы, которые не решались на протяжении двух десятков лет.