Приднестровская клетка на большой шахматной доске

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В последние дни все резко вспомнили об узкой полоске на границе Молдавии и Украины — Приднестровье, ПМР. Непризнанной территории, которую даже в Москве по-прежнему считают частью Молдавии, но которая уже почти тридцать лет живет по своим законам под «сенью дружеских штыков» наших миротворцев.

В последние годы ПМР находилась в украинской блокаде. А после начала нашей спецоперации некоторые отечественные диванные стратеги чертили в своем воображении четкие линии нашего победоносного движения через Одессу на воссоединение с Приднестровьем. В принципе и сейчас есть оптимисты, сторонники возможного нашего морского десанта через лиман на поддержку нашего контингента, разбросанного по военным городкам в Дубоссарах, в Рыбнице, в Каменке, в Тирасполе. Притом, что после оставления Херсона наши возможности для наземной операции прикрытия Приднестровья крайне ограничены. Но сами такие решительные планы возникли в ответ на нескрываемую украинцами концентрацию их вооруженных сил уже, как утверждают, в четырех километрах от широко обсуждаемого стратегического объекта — военных складов еще советских вооружений в Колбасной.

Фото: Александр Данилюшин/Фотохроника ТАСС Приднестровье. 14 февраля 1999 г. Складируемые в Колбасово минометные мины 240-го калибра «Тюльпан»

Собственно, из самого факта остающихся не вывезенных и не утилизированных еще советских боеприпасов и выводится факт крайней заинтересованности ВСУ в военной операции против ПНР: срочно полнить свои арсеналы, которые не успевает наполнять даже объединенный ВПК всего Запада. Правда, оценки всего там хранящегося весьма противоречивы. Есть свидетельства того, что овчинка не будет стоить выделки, поскольку все самое ценное уже было вывезено, осталось, дескать, много снарядов к снятым уже с вооружения 100мл. орудиям, а боеприпасы, подходящие к тем же 152 мл. гаубицам хранились в таких условиях, что их безопаснее утилизировать и не рисковать стволами орудий.

Так или иначе, но теоретически украинский рейд в Приднестровье невозможен без соглашения с командой президента Майи Санду. Иначе операция примет форму наглого вторжения на территорию иностранного государства, а Украина из положения «жертвы русской агрессии» автоматически сама превратилась бы в агрессора. А Майя Санду окончательно потеряла бы лицо, поскольку армии у суверенной Молдовы практически нет и сопротивления они украинцам оказать не смогли бы.

Другое дело, что такая блиц-операция могла бы означать окончательное втягивание в конфликт Румынии, чьи военнослужащие с согласия нынешнего прозападного молдавского правительства могли бы взаимодействовать с украинскими батальонами под видом местных бригад. А это уже другой масштаб конфронтации, которой никто реально даже в Брюсселе не желает.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Вооружённые силы Украины

А потому пока все приготовления на границах молдавского Приднестровья выглядят, скорее, театрально обставленным отвлекающим маневром. Угрозой открытия второго антироссийского фронта, раз уж такой номер не прошел с Грузией. Ради чего все это инсценируется? Ну хотя бы для того, чтобы отвлечь внимание от грядущего окончания битвы за Бахмут-Артемовск и ожесточения схватки у Угледара. А заодно, возможно, ради заключения какой-нибудь текущей сделки типа вывода из этих городов остатков гарнизонов. Мы же помним об экстракшене в Мариуполе.

Во всяком случае, надо перебить информационную негативную для Киева повестку. И вчерашние полеты дронов над нашей территорией, видимо, из того же ряда.

В который раз приходится повторять, что «большая игра», давно вышедшая за границы Украины, включает в себя и закулисные переговоры, которые как бы и не ведутся, и шантаж, и простой блеф. И движения вокруг Приднестровья прекрасно в такие правила вписываются. Притом, что, конечно, возможны самые неожиданные взрывные варианты развития событий.