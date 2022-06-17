«Придется реагировать»: Лукашенко о желании Польши получить запад Украины Лукашенко: Белоруссии придется отреагировать на желании Польши получить Западную Украину

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белоруссия будет вынуждена отреагировать на желание Польши получить Западную Украину, так как это может сказаться на безопасности страны, заявил президент республики Александр Лукашенко, слова которого передает БелТА. Он подчеркнул, что для Белоруссии недопустимо, чтобы её окружили поляки.

Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали, — сказал Лукашенко.

Такие действия со стороны Польши возможны, потому что «за их спинами» находятся США, которые финансируют, дают вооружение и перебрасывают вооруженные силы.

Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы начеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были, — подытожил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что российский глава Владимир Путин никогда не просил его участвовать в спецоперации на Украине. Он отметил, что именно Запад провоцирует белорусскую сторону вмешаться в военный конфликт.