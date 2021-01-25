Президент Таджикистана: коронавирус у нас полностью уничтожен

https://static.news.ru/photo/b01a7f22-5fab-11eb-aab6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Press Service of the President of Russia

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что COVID-19 в республике побеждён, но при этом призвал сограждан не расслабляться.

Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен, — цитирует Рахмона РИА Новости.

Президент добавил, что несмотря на это, жителям республики необходимо продолжать соблюдать меры безопасности, правила личной и общественной гигиены.

Рахмон отметил, что для борьбы с пандемией в стране было организовано более семи тысяч мест для заразившихся коронавирусом. Лечением таких пациентов занимались 5,4 тысячи медиков.

Согласно данным Минздрава Таджикистана, за последние две недели в стране не зафиксировано ни одного нового случая заражения COVID-19.

В России за последние сутки выявлено 19,2 тысячи случаев заражения. Из больниц по выздоровлении выписаны 19 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стали 456 человек. Всего в стране с начала пандемии заболели 3,7 млн человек. Из них 3,1 млн выздоровели и 69,9 тысячи скончались.

Как писал NEWS.ru, специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал существенное снижение показателей заболеваемости и смертности от COVID-19 в первой половине весны. При этом, по его словам, после заметного снижения числа заражённых может произойти всплеск, обусловленный естественным весенним пиком.