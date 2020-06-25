Президент Киргизии получил отрицательный результат теста на коронавирус

https://static.news.ru/photo/7484079c-b6c5-11ea-8c96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сооронбай Жээнбеков/Global Look Press

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков после возвращения из Москвы сдал тест на наличие коронавирусной инфекции нового типа и получил отрицательный результат. Об этом 25 июня сообщила руководитель пресс-службы главы государства Толгонай Стамалиева.

Она уточнила, что в настоящее время Жээнбеков продолжает работать в удалённом режиме. Президент по-прежнему находится на самоизоляции.

Стамалиева подчеркнула, что у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны тесты на коронавирус дали положительный результат. Болезнь у обоих мужчин проходит без симптомов.

В связи с этим с сегодняшнего дня их лечение будет проводиться в условиях домашней изоляции, — цитирует руководителя пресс-службы Жээнбекова РИА Новости.

Ранее посольство Киргизии сообщило о том, что делегация президента страны Сооронбая Жээнбекова покинула Москву в день проведения парада Победы на Красной площади после выявления коронавируса у её членов. Инфекцию обнаружили у двоих сопровождавших лиц.

Как отметили в пресс-службе Жээнбекова, в этой ситуации участие президента оценили бы как безответственный шаг по отношению к тем, кто принимает участие в параде Победы. Жээнбеков перед вылетом из Москвы провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Парад Победы перенесли на 24 мая в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за распространения COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 выявлен более чем у 9,4 млн человек, свыше 482 тысяч умерли, более 4,7 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 381 361 человек, на втором Бразилия — 1 188 631.

В РФ выявили 613 994 случая заражения, 375 164 россиянина выздоровели, 8605 граждан скончались.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Словакии Зузана Чапутова самоизолировалась после того, как сотрудник её канцелярии пообщался с заболевшим коронавирусом человеком.