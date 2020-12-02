Президент Казахстана назвал историческим соглашение по Карабаху

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает историческим соглашение по Нагорному Карабаху. Документ, после подписания которого боевые действия в регионе были прекращены, был принят при посредничестве президента РФ Владимира Путина.

Роль российского лидера заслуживает самой высокой оценки, отметил Токаев в ходе онлайн-сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Соглашение, достигнутое при самом активном участии России, на мой взгляд, является единственно верным решением в сложившейся критической ситуации. <...> На мой взгляд, это действительно историческое соглашение, — отметил политик на саммите ОДКБ.

По мнению Токаева, достигнутая договорённость «будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе».

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин, выступая на саммите ОДКБ, призвал помочь людям, которые оказались в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе.