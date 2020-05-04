Президент Казахстана назначил нового замглавы своей администрации

https://static.news.ru/photo/b07c6372-8dd8-11ea-a17b-fa163e074e61_660.jpg Даурен Абаев Фото: primeminister.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил первым заместителем главы своей администрации Даурена Абаева. Ранее тот занимал должность министра информации и общественного развития.

Руководитель республики подписал указ, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.

До Абаева должность первого замглавы администрации президента занимал Маулен Ашимбаев. В рамках политических рокировок Токаев освободил его от должности и назначил депутатом сената парламента страны.

Вакантным это место стало после прекращения полномочий Дариги Назарбаевой — дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Отставка могла исходить от самого экс-лидера Казахстана, который сохранил политическое влияние после ухода с должности.