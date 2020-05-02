Токаев лишил депутатских полномочий Даригу Назарбаеву

https://static.news.ru/photo/d4a20f6c-8c4e-11ea-93a5-fa163e074e61_660.jpg Дарига Назарбаева Фото: senate.parlam.kz

Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев освободил от депутатских обяанностей спикера Сената Даригу Назарбаеву. Соответствующий указ подписан 2 мая.

Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны, — говорится в тексте документа.

56-летняя Дарига Назарбаева является старшей дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Она была избрана председателем верхней палаты парламента Казахстана 20 марта 2019 года, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что Дарига Назарбаева и её старший сын Нурали Алиев с женой Аидой обратились в Высокий суд Лондона. Они пытаются оспорить арест своих двух особняков и квартиры. По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), дома покупались на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Рахата Алиева. Он был найден мёртвым в тюремной камере в 2015 году, однако Дарига утверждает, что развелась с мужчиной в 2007 году, поэтому он не мог иметь отношения к недвижимости, приобретённой в 2008 году, писал NEWS.ru.