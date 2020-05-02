Токаев лишил депутатских полномочий Даригу Назарбаеву

Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев освободил от депутатских обяанностей спикера Сената Даригу Назарбаеву. Соответствующий указ подписан 2 мая.
Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны, — говорится в тексте документа.
56-летняя Дарига Назарбаева является старшей дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Она была избрана председателем верхней палаты парламента Казахстана 20 марта 2019 года,
Ранее стало известно, что Дарига Назарбаева и её старший сын Нурали Алиев с женой Аидой обратились в Высокий суд Лондона. Они пытаются оспорить арест своих двух особняков и квартиры. По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), дома покупались на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Рахата Алиева. Он был найден мёртвым в тюремной камере в 2015 году, однако Дарига утверждает, что развелась с мужчиной в 2007 году, поэтому он не мог иметь отношения к недвижимости, приобретённой в 2008 году, писал NEWS.ru.
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