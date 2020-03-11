https://static.news.ru/photo/2fbc3b18-633f-11ea-a31f-fa163e074e61_660.jpg Дарига Назарбаева Фото: Pang Xinglei/Xinhua/Global Look Press

Дарига Назарбаева, спикер сената Казахстана и дочь Нурсултана Назарбаева, и её старший сын Нурали Алиев с женой Аидой обратились в Высокий суд Лондона. Они пытаются оспорить арест своих двух особняков и квартиры.

На заседание суда, которое прошло 10 марта, стало известно, что купленная 12 лет назад более чем за $100 млн недвижимость оформлена на три оффшора, сообщает BBC.

По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), дома покупались на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Рахата Алиева. Он был найден мёртвым в тюремной камере в 2015 году, однако Дарига утверждает, что развелась с мужчиной в 2007 году, поэтому он не мог иметь отношения к недвижимости, приобретённой в 2008 году.

Если родственники первого президента Казахстана объяснят происхождение средств, на которые покупалась недвижимость в фешенебельных районах Лондона, то арест отменят. В противном случае — и огромная квартира в Челси, и особняки уйдут с аукциона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что младший внук Нурсултана Назарбаева Айсултан попросил политического убежища в Великобритании. По его словам, это связано с травлей со стороны семьи — из-за того, что у него имеются доказательства коррумпированности руководства республики. Айсултан пообещал рассказать о них подробно. Эксперты сходятся в том, что сами по себе обвинения в коррупции не ударят по властям Казахстана. Однако заявления внука Назарбаева серьёзно портят имидж «отца народа».