Дарига Назарбаева, спикер сената Казахстана и дочь Нурсултана Назарбаева, и её старший сын Нурали Алиев с женой Аидой обратились в Высокий суд Лондона. Они пытаются оспорить арест своих двух особняков и квартиры.
На заседание суда, которое прошло 10 марта, стало известно, что купленная 12 лет назад более чем за $100 млн недвижимость оформлена на три оффшора,
По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), дома покупались на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Рахата Алиева. Он был найден мёртвым в тюремной камере в 2015 году, однако Дарига утверждает, что развелась с мужчиной в 2007 году, поэтому он не мог иметь отношения к недвижимости, приобретённой в 2008 году.
Если родственники первого президента Казахстана объяснят происхождение средств, на которые покупалась недвижимость в фешенебельных районах Лондона, то арест отменят. В противном случае — и огромная квартира в Челси, и особняки уйдут с аукциона.
Ранее NEWS.ru сообщал, что младший внук Нурсултана Назарбаева Айсултан попросил политического убежища в Великобритании. По его словам, это связано с травлей со стороны семьи — из-за того, что у него имеются доказательства коррумпированности руководства республики. Айсултан пообещал рассказать о них подробно. Эксперты сходятся в том, что сами по себе обвинения в коррупции не ударят по властям Казахстана. Однако заявления внука Назарбаева серьёзно портят имидж «отца народа».
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