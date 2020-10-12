Президент Азербайджана пообещал отстроить города в Карабахе

https://static.news.ru/photo/50b4cda0-0cbb-11eb-ad7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: President.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал превратить Нагорный Карабах в райское место. Об этом он написал в своём аккаунте.

Мы построим на освобождённых от оккупации землях города, превратим эти места в рай, — написал он.

Алиев добавил, что в Нагорном Карабахе земли оживут, туда вернётся жизнь, а граждане Азербайджана будут достойно жить на этих землях.

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Как писал NEWS.ru, президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил о привлечении к боевым действиям участников конфликта 1990-х годов.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.