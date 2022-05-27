Президент Азербайджана объяснил причины наращивания военных сил страны Президент Азербайджана: армия страны будет мощной из-за доминирующего в мире фактора силы

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна продолжит наращивать свою мощь, включая военную, поскольку система международного права сегодня не работает и основным является фактор силы. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», Азербайджан выступает против вмешательства в свои внутренние дела.

Фактор силы и впредь будет доминировать в мире. Новейшая история показывает это. Поэтому мы и впредь должны быть сильными и являемся сильными, — подчеркнул Алиев.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского лидера с национальным праздником — Днём Республики — и сообщил о желании наращивать конструктивное сотрудничество между двумя странами. По его словам, подписанная в феврале Декларация о союзническом взаимодействии повысит качество двусторонних отношений во всех областях и полностью отвечает интересам дружественных народов.