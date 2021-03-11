Президент Армении вновь не стал подписывать указ о новом главе Генштаба

https://static.news.ru/photo/4eb68024-8291-11eb-9660-96000091f725_660.jpg Армен Саркисян Фото: president.am

Президент Армении Армен Саркисян во второй раз отклонил предложение главы правительства Никола Пашиняна о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна главой Генерального штаба вооружённых сил республики.

Пресс-служба Саркисяна сообщает, что президент также не будет оспаривать инициативу Пашиняна в Конституционном суде.

10 марта 2021 года президент республики уже обратился в Конституционный суд с просьбой определить вопрос соответствия положений закона «О воинской службе и статусе военнослужащего» нормам конституции. Решение Конституционного суда и принятие возможных мер может оказать существенное влияние на правовые процедуры увольнения и назначения начальника Генштаба, — приводит ТАСС сообщение президентской администрации.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна со своей должности. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Политика обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба Оника Гаспаряна. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Как передавал NEWS.ru, Гаспарян заявил, что намерен продолжить службу в другом статусе. Военный добавил, что считает решение руководителя кабмина противоречащим конституции страны. По его словам, государство выйдет из кризиса только после отставки Пашиняна и внеочередных выборов.