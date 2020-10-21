Президент Армении опроверг премьера Пашиняна

https://static.news.ru/photo/beca0acc-13c7-11eb-8ec8-fa163e074e61_660.jpg Армен Саркисян и Шарль Мишель Фото: president.am

Президент Армении Армен Саркисян на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе заявил, что зарубежные партнёры должны выступить с чётким призывом к перемирию в Нагорном Карабахе.

Зарубежные партнёры должны выступить с чётким призывом к перемирию в Карабахе. Прекращение огня — абсолютная необходимость, — цитирует РИА Новости политика.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев прокомментировал слова премьер-министра Армении Николы Пашиняна, что Баку не готов к дипломатическому решению ситуации в Нагорном Карабахе. Он отметил, что армянский политик исходит из личных политических амбиций, призывая граждан браться за оружие.

Никол Пашинян призвал граждан страны отправиться воевать в зону конфликта в Нагорном Карабахе, а местные власти — формировать отряды добровольцев, которые будут переводиться в подчинение Генштаба ВС страны. По его словам, армянам необходимо отправиться на войну, что позволит достичь приемлемого для Еревана дипломатического решения конфликта. Он отметил, что Баку не согласен ни на что, кроме капитуляции непризнанной Республики Нагорный Карабах.

Также Пашинян заявил, что вопрос Нагорного Карабаха в настоящее время не имеет дипломатического решения и ещё долго не будет иметь. По его словам, согласно практике, то, что приемлемо для Армении, неприемлемо для Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.