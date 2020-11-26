Премьер Белоруссии отметил новый импульс в развитии Союзного государства

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что на сегодняшний день для развития Союзного государства появился новый импульс.
Он сказал об этом в ходе переговоров с госсекретарём Союзного государства Григорием Рапотой, на которых стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.
У нас есть большой перечень вопросов, который необходимо обсудить. Это наше взаимодействие в рамках Союзного государства, развитие торгово-экономического сотрудничества. В ваших руках сосредоточен большой объём полномочий, и очень радует, что в последнее время фактически появился новый импульс в развитии Союзного государства, — приводит РИА Новости слова главы белорусского кабмина.
Ранее NEWS.ru писал, что глава российского МИД Сергей Лавров 25–26 ноября посетит Минск, где проведёт встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.
Стороны планировали обсудить ситуацию в республике и основные вопросы двусторонней и международной повестки дня.