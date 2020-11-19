Лавров и Лукашенко проведут переговоры в Минске

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Глава МИД РФ Сергей Лавров во время рабочей поездки в Минск 25–26 ноября проведёт встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем, рассказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что стороны собираются обсудить ситуацию в республике и основные вопросы двусторонней и международной повестки дня, пишет ТАСС.

В рамках совместного заседания коллегий наших внешнеполитических ведомств 26 ноября будет рассмотрен ход выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020–2021 годы, включая координацию действий в международных организациях, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, — заявила Захарова.

Кроме того, политики затронут тему отношений с ЕС, возможность участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, перспективы создания Большого евразийского партнёрства с помощью сопряжения интеграционных процессов.

Дипломат также ответила на вопрос по поводу взаимодействия РФ с Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху. По её словам, Кремль находится в постоянном контакте с лидерами обеих республик по постконфликтному урегулированию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители дипломатических ведомств Соединённых Штатов и Франции прибудут в Москву для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе.