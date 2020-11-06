Премьер Азербайджана назвал условие развития сотрудничества в СНГ

https://static.news.ru/photo/854ec376-2017-11eb-8ee5-fa163e074e61_660.jpg Али Асадов Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Всесторонне развитие сотрудничества в СНГ невозможно до урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

По его словам, азербайджанская сторона заинтересована в развитии отношений с государствами-участниками СНГ как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Но всестороннее сотрудничество в рамках Содружества невозможно без урегулирования армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта, — подчеркнул он во время заседания Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон «О ратификации Соглашения о взаимодействии таможенных органов государств — участников Содружества Независимых Государств в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности». Сам документ главы правительств стран — участниц СНГ подписали в Ашхабаде 31 мая 2019 года.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.