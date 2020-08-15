Представитель Лукашенко приехала в минский телецентр

https://static.news.ru/photo/cbec50c8-df0d-11ea-ae13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Belteleradiocompany/facebook.com

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт и председатель Совета Республики (верхняя палата парламента) приехали в здание «Белтелерадиокомпании».

Их сопровождали политический обозреватель компании и глава Союза журналистов Андрей Кривошеев, передаёт Tut.by. Люди, которые находятся на площади у телецентра, встретили их криками «правду».

На площади проходит митинг, люди держат в руках плакаты с лозунгами «Трибунал», «Плакат — не автомат», «Не простим», а также бело-красно-белые исторические флаги страны.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.

Как писал NEWS.ru, 15 августа люди снова вышли на площадь Независимости в центре белорусской столицы. Силовики не вмешивались в акцию, а её участники, уходя, убрали за собой мусор.