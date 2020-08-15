Представитель Лукашенко приехала в минский телецентр

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт и председатель Совета Республики (верхняя палата парламента) приехали в здание «Белтелерадиокомпании».
Их сопровождали политический обозреватель компании и глава Союза журналистов Андрей Кривошеев,
На площади проходит митинг, люди держат в руках плакаты с лозунгами «Трибунал», «Плакат — не автомат», «Не простим», а также бело-красно-белые исторические флаги страны.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.
Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.
Как писал NEWS.ru, 15 августа люди снова вышли на площадь Независимости в центре белорусской столицы. Силовики не вмешивались в акцию, а её участники, уходя, убрали за собой мусор.
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