Правозащитники сообщили о 200 задержанных в ходе протестов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/1e021436-2cdb-11eb-9177-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

22 ноября в городах Белоруссии вновь проходят акции протеста. Правозащитники сообщают, что число задержанных в ходе манифестаций превысило 200 человек.

Почти всех граждан задержали в Минске, несколько человек — в Гродно, Бресте, Пинске, Бровлянах, Заславле, Новополоце и Ляховичах. На сайте правозащитного центра «Весна» приводится список задержанных, в котором к указанному времени было 202 человека, перечень продолжает пополняться.

В столице Белоруссии протестные акции проходят с наибольшим размахом. В центр города с утра выехала спецтехника, власти закрыли находящиеся поблизости станции метрополитена и ограничили доступ к Интернету. Протестующие собирались в разных районах города и добирались до назначенных точек сбора разрозненно.

МВД Белоруссии подтвердил применение силовиками спецсредств в отношении людей, нарушающих общественный порядок. В ведомстве уверяют, что число протестующих снижается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что манифестантам в Минске удалось отбить одного задержанного у силовиков. Инцидент попал на видео.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Митингующие с этим не согласны. Они уверены, что результаты сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Участники протестов требуют ухода Лукашенко в отставку и проведения новых выборов.