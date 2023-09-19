Появилось видео поражения ракетного комплекса ВС Армении в Карабахе

Фото: .youtube.com/@azerbaijan_mod

Азербайджанские военные нанесли удар по расположениям Вооруженных сил Армении, сообщает Telegram-канал Media.Az. По информации канала, в результате атаки был уничтожен зенитно-ракетный комплекс «Тор», предположительно размещенный в Ханкенди. Официальных комментариев пока не поступало.

На опубликованной видеозаписи можно увидеть момент удара по холму, на котором виднеются орудия. Взрыв произошел рядом с частными домовладениями.

Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформировано о проведении операции.

До этого в Баку заявили, что власти Армении готовятся к военному нападению на Азербайджан. В МИД республики уточнили, что армянские военнослужащие рыли траншеи на границе, строили заградительные сооружения, а также готовили личный состав и военную технику. Кроме того, в ведомстве утверждали, что Ереван пытается всячески подорвать процесс нормализации отношений с Баку.