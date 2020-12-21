Появилось видео, на котором армянский священник выгоняет Пашиняна из храма

https://static.news.ru/photo/b08f41e0-438b-11eb-9e74-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

В Сети опубликована видеозапись инцидента в церкви в Сисиане, куда решил зайти премьер-министр Армении Никол Пашинян. На кадрах видно, как политик ставит свечку, а потом подходит к священнослужителю Паргеву Зейналяну, чтобы пожать ему руку, но тот отказывается и прогоняет главу армянского правительства на улицу.

Пашинян стоит спиной к камере. В этот момент Зейналян отмахивается от рукопожатия и говорит несколько слов премьеру Армении, который быстро удаляется из церкви.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста. Оппозиционные партии призвали своих сторонников к забастовкам с 22 декабря. На этом фоне президент страны Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до этого — передать власть правительству национального согласия.

Пашинян прибыл с визитом в Сюникскую область, где сейчас проходят массовые акции протеста. Жители региона протестуют из-за итогов конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Местные даже попытались преградить путь кортежу Пашиняна, но безуспешно. Недовольны жители и тем, что возле границ Сюникской области в Карабахе появились азербайджанские посты. Они видят в этом угрозу своей безопасности, сообщал NEWS.ru.