Посол России встретится с экс-главой Армении Кочаряном

https://static.news.ru/photo/33d20d76-0719-11eb-a901-fa163e074e61_660.jpg Роберт Кочарян Фото: Russian Look/Global Look Press

Во вторник, 6 сентября, состоится встреча бывшего президента Армении Роберта Кочаряна с чрезвычайным и полномочным послом России в республике Сергеем Копыркиным.

Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на офис Кочаряна. Встреча пройдёт в Ереване.

Кроме того, в Ереване 8 октября ожидается заседание ЕАЭС, в котором примет участие также премьер-министр России Михаил Мишустин. Заседание состоится несмотря на боевые действия в зоне карабахского конфликта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как передавал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку попытается восстановить нормальные отношения с армянским народом, после того как вернёт свои территории.