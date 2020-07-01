Посол Белоруссии упрекнул РФ в неисполнении договорённости по газу

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Россия не исполняет ранее взятые на себя обязательства по сотрудничеству в газовой сфере. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

По словам дипломата, российская сторона не выполняет договорённости, связанные с формированием цены для Минска. Семашко отметил, что в настоящее время на границе Белоруссии и России цена на газ в два раза выше той, которая применяется в Смоленской области.

Кроме того, посол отметил, что «Газпром» не выполнил протокол, который был подписан 13 апреля 2017 года. В документе чётко говорилось, что для того, чтобы двигаться к близким, сопоставимым ценам, они «должны были до конца 2018 года разработать методику ценообразования в Союзном государстве, по сути, методику создания единого рынка», пишет БелТА.

Как отметил дипломат, стороны должны были подписать соглашение о ценообразовании на газ с 1 января 2020 года. При этом Белоруссия многократно предлагала разные методики, но, к сожалению, это соглашение не состоялось.

Семашко также напомнил, что в ноябре 2011 года были подписаны пакетные межправительственные соглашения, которые вместе с продажей оставшихся 50% акций «Белтрансгаза» одновременно решали вопросы ценообразования и транзита газа.

Они подписывались с целью, что мы придём если не к равным, то к очень близким, сопоставимым с Россией ценам на газ, — сказал он.

Ранее Семашко рассказал о встрече министров энергетики России и Белоруссии Александра Новака и Виктора Каранкевича. На ней также присутствовали дипломаты и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он заявил, что на встрече Москва и Минск продемонстрировали взаимопонимание по вопросу создания единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс, писал NEWS.ru.