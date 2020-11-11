Посол Азербайджана в России заявил о решении карабахского вопроса

https://static.news.ru/photo/d13b993e-2446-11eb-80c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Азербайджан считает конфликт в зоне Нагорного Карабаха решённым. Об этом заявил посол республики в РФ Полад Бюльбюль-оглы.

Это не перемирие, это решение карабахского вопроса, — цитирует его РБК.

Бюльбюль-оглы добавил, что проблема Нагорного Карабаха перед Баку больше не стоит, так как она решена.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. При этом миротворческими силами будут выступать российские военные. Их контингент определён в 1900 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян взял на себя ответственность за итоги военного конфликта в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.