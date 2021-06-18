Политолог объяснил, почему Сапега не является другом российской власти

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Арестованная в минском аэропорту россиянка София Сапега, которая летела вместе со своим молодым человеком, также задержанным оппозиционером Романом Протасевичем, для Белоруссии является врагом. Но с другой стороны есть ещё и Россия. И для российской власти она не свой человек, не друг. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Он отметил, что Сапега не друг российской власти, потому что она близка скорее российской оппозиции. По мнению Макаркина, к девушке со стороны Москвы наблюдается подчёркнуто формальный подход. И ей оказывают поддержку, как любому гражданину России за рубежом.

Допустим, россиянин в чужой стране витрину разбил. Или избил кого-то. Его задерживают, и к нему тоже приходит российский консул. Он объясняет нарушителю его права, но при этом грудью за него не встаёт. Консул не утверждает, что иностранцы должны срочно отпустить российского гражданина, он выполняет свои обязанности в соответствии с международно-правовыми документами. И здесь происходит то же самое. Это связано с двумя факторами. Во-первых, из-за близости к оппозиции она не своя. Сапега не вызывает сочувствия. С другой стороны, к Лукашенко в Москве тоже есть много вопросов, так как он не идёт на встречу РФ во всём, — добавил Макаркин.

Эксперт отметил, что Сапега, судя по имеющимся данным, не стала играть в те игры, на которые согласился Протасевич. Она не раскаялась и не включилась в пропагандистскую кампанию Лукашенко. Разницу в поведении можно объяснить гражданством или чем-то иным, однако сама эта разница налицо.

Для белорусским властей сейчас осуждение Сапеги становится чем-то вроде дела принципа. С другой стороны, им не хочется, чтобы она именно сейчас описала то, с чем она столкнулась в белорусской тюрьме, — заключил политолог.

Ранее отец Сапеги попросил президента республики Александра Лукашенко помиловать дочь. Его видеообращение опубликовал Telegram-канал PrimeMedia.Приморье.

Мужчина попросил губернатора Приморья Олега Кожемяко в преддверии визита президента Белоруссии в регион помочь организовать их личную встречу.